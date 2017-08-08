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Отель ЧМ по легкой атлетике не является источником вирусной инфекции

Спорт
8 августа, 10:12 UTC+3 ТАСС

Об этом говорится в официальном заявлении отеля ЧМ-2017 в Лондоне

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ТАСС, 8 августа. Лондонский отель, где во вторник несколько участников чемпионата мира по легкой атлетике заболело гастроэнтеритом, не является источником вирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении отеля, текст которого в своем Twitter опубликовал журналист Би-би-си Дэн Роан.

В гостинице, где заболели легкоатлеты, проживают и российские спортсмены, который выступают на турнире под нейтральным флагом. Ранее официальный представитель нейтральных спортсменов Елена Орлова сообщила, что от инфекции в отеле пострадали более 25 атлетов из Украины, Германии, Эстонии и других стран. Позже Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила, что некоторые спортсмены заболели гастроэнтеритом.

"Мы можем подтвердить, что, к сожалению, небольшое число наших постояльцев пострадало от инфекции, - говорится в заявлении. - Мы работаем вместе с IAAF по исследованию происхождения инфекции и можем подтвердить, что отель не является ее источником".

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"Мы следуем строгим правилам гигиены, исключая контакт заболевших с другими гостями. Кроме того, все публичные места были тщательно продезинфицированы. Мы поддерживаем связь с медиками и IAAF для обеспечения комфорта пострадавших гостей. Здоровье и благополучие всех наших постояльцев остается для нас приоритетом", - сообщается в заявлении отеля.

По информации ТАСС, 26 человек попали в медицинский изолятор. Больше всех от инфекции, которая передается воздушным путем, пострадала сборная Германии. Заболели лидеры команды Роберт Хартинг (метание диска) и Давид Шторль (толкание ядра). Представители России в Лондоне выступают в нейтральном статусе из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF.

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