Организаторы ЧМ приняли решение переселить Ласицкене в другой отель в порядке исключения

Нани Брегвадзе вспоминает успех на Всемирном фестивале молодежи и студентов в МосквеКультура 8 августа, 15:00
Шубенков о проблемах легкой атлетики с журналистами говорит как с "навязчивым таксистом"Спорт 8 августа, 14:59
Новосибирский аэропорт Толмачево за 7 месяцев увеличил пассажиропоток на 24%Транспорт 8 августа, 14:57
Новосибирские филологи нашли на Алтае копию знаменитого сочинения Ивана ГрозногоСибирь 8 августа, 14:55
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея УлюкаеваПроисшествия 8 августа, 14:50
Организаторы ЧМ приняли решение переселить Ласицкене в другой отель в порядке исключенияСпорт 8 августа, 14:46
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"Спорт 8 августа, 14:43
Саакашвили сообщил, что находится в ЛитвеМеждународная панорама 8 августа, 14:33
В район строительства Крымского моста доставлена вторая плавучая опораВ стране 8 августа, 14:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Оргкомитет лондонского чемпионата мира по легкой атлетике испытывает большие проблемы со свободными номерами в официальных отелях, поэтому переселение лидера мирового сезона в прыжках в высоту россиянки Марии Ласицкене (Кучиной) будет осуществлено в порядке исключения. Об этом сообщила журналистам официальный представитель нейтральных спортсменов Елена Орлова.
В понедельник стало известно, что в отеле, что проживают российские легкоатлеты, а также спортсмены с Украины, из Германии, Эстонии и других стран, произошла вспышка ротовирусной инфекции. К вечеру около 30 спортсменов были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Среди них не было ни одного россиянина.
"Маша не будет жить в отеле, где случилась инфекция. Сейчас мы ждем подтверждение от IAAF о новом месте ее размещения. Знаю, что один из предложенных отелей находится неподалеку от стадиона чемпионата мира", - рассказала Орлова.
"Здесь большой дефицит свободных номеров, поэтому переезд Маши будет произведен IAAF в порядке исключения. Однако, если инфекция все-таки будет распространяться, то мы сделаем все, чтобы приезжающие в Лондон наши спортсмены жили в другом месте", - заключила представитель российских легкоатлетов, выступающих в Лондоне в нейтральном статусе.