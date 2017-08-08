Организаторы ЧМ приняли решение переселить Ласицкене в другой отель в порядке исключения

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Оргкомитет лондонского чемпионата мира по легкой атлетике испытывает большие проблемы со свободными номерами в официальных отелях, поэтому переселение лидера мирового сезона в прыжках в высоту россиянки Марии Ласицкене (Кучиной) будет осуществлено в порядке исключения. Об этом сообщила журналистам официальный представитель нейтральных спортсменов Елена Орлова.

В понедельник стало известно, что в отеле, что проживают российские легкоатлеты, а также спортсмены с Украины, из Германии, Эстонии и других стран, произошла вспышка ротовирусной инфекции. К вечеру около 30 спортсменов были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Среди них не было ни одного россиянина.

"Маша не будет жить в отеле, где случилась инфекция. Сейчас мы ждем подтверждение от IAAF о новом месте ее размещения. Знаю, что один из предложенных отелей находится неподалеку от стадиона чемпионата мира", - рассказала Орлова.

"Здесь большой дефицит свободных номеров, поэтому переезд Маши будет произведен IAAF в порядке исключения. Однако, если инфекция все-таки будет распространяться, то мы сделаем все, чтобы приезжающие в Лондон наши спортсмены жили в другом месте", - заключила представитель российских легкоатлетов, выступающих в Лондоне в нейтральном статусе.