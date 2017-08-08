Игрок: cборная Москвы по волейболу победила новосибирцев на эмоциях в финале Спартакиады

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ТАСС, 8 августа. Мужская сборная Москвы смогла победить команду Новосибирской области в финале волейбольного турнира восьмой летней Спартакиады учащихся России благодаря эмоциональному подъему. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал игрок сборной Москвы Олег Терентьев.
Финал завершился со счетом 3-1 в пользу москвичей.
"Мы смогли выиграть, потому что сыграли почище и в концовке придавили эмоциями, - сказал Терентьев. - Мы хорошо сыграли на блоке, цеплялись. Сзади много поднимали блокировочных мячей".
Соревнования по волейболу среди юношей в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Анапе.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.