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Игрок: cборная Москвы по волейболу победила новосибирцев на эмоциях в финале Спартакиады

Спорт
8 августа, 17:44 UTC+3 ТАСС

Финал завершился со счетом 3-1 в пользу москвичей

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ТАСС, 8 августа. Мужская сборная Москвы смогла победить команду Новосибирской области в финале волейбольного турнира восьмой летней Спартакиады учащихся России благодаря эмоциональному подъему. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал игрок сборной Москвы Олег Терентьев.

Финал завершился со счетом 3-1 в пользу москвичей.

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"Мы смогли выиграть, потому что сыграли почище и в концовке придавили эмоциями, - сказал Терентьев. - Мы хорошо сыграли на блоке, цеплялись. Сзади много поднимали блокировочных мячей".

Соревнования по волейболу среди юношей в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Анапе.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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