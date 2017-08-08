Новый полумарафон "Лужники" будет посвящен истории олимпийского комплекса

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Полумарафон "Лужники" впервые пройдет в Москве 13 августа и будет посвящен истории олимпийского комплекса. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"Полумарафон "Лужники", посвященный истории легендарного олимпийского комплекса, унаследовал свой маршрут и дату проведения от Музыкального полумарафона, который проходил в Москве с 2014 года. В первый год его проведения финишировали 3226 бегунов, а в 2016 году - уже 6027", - говорится в сообщении. Организаторы ожидают на старте девять тысяч участников. Таким образом, забег на дистанцию 21 километр 97,5 метра может стать самым массовым в России.

Принять участие в забеге могут все, кому уже есть 18 лет. Во время регистрации необходимо будет предъявить удостоверение личности и медицинскую справку. Кроме того, необходимо оплатить регистрационный взнос. Регистрация будет проходить в "Лужниках" 11 августа с 13:00 до 21:00 и 12 августа с 11:00 до 19:00.

В забеге примут участие спортсмены на колясках. Заезд хендбайкеров и колясочников стартует за 10 минут до основного забега и пройдет по тому же маршруту. Каждый преодолевший дистанцию получит медаль на память вне зависимости от личного времени.

Накануне забега, 11 и 12 августа, в "Лужниках" для бегунов и болельщиков устроят городской праздник с фуд- кортом и кинотеатром под открытым небом. Вечером в субботу здесь покажут фильм "Сила воли" о знаменитом легкоатлете Джесси Оуэнсе.