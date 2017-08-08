Тренер: новосибирские волейболисты чередовали на Спартакиаде яркие игры с провальными

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ТАСС, 8 августа. Сборная Новосибирской области по волейболу чередовала яркие матчи с провальными на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал тренер команды Игорь Ивченко.
Новосибирцы заняли второе место, уступив в финале сборной Москвы со счетом 1-3.
"На Спартакиаде все боролись, - сказал Ивченко. - Мне понравился Краснодар. У них команда, как и мы, сначала яркая игра, потом провальная. В финале у нас первые две партии никого видно не было".
Соревнования по волейболу среди юношей в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Анапе.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.