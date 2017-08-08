Путин и Медведев наблюдают за ходом турнира по профессиональному боевому самбо в Сочи

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наблюдает за ходом восьмого Международного турнира по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70". Вместе с главой государства за ходом соревнований в Сочи следят премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, президент Абхазии Рауль Хаджимба, а также российские хоккеисты Александр Овечкин, Павел Буре, Евгений Малкин и другие.

В рамках турнира состоятся 10 поединков между лучшими представителями отечественного и зарубежного профессионального боевого самбо.

Организаторами турнира является крупнейший в стране Центр спорта и образования "Самбо-70" (Москва) и League S-70 при поддержке Министерства спорта РФ, администрации Краснодарского края, администрации города Сочи. Традиционно мероприятие проходит в спортивно-развлекательном комплексе "Плотформа" на берегу Черного моря.

Главным событием вечера в весовой категории до 84 кг станет встреча российского бойца Вячеслава Василевского (29 лет, 178 см, проф. рекорд - 30 побед, 5 поражений) и бразильца Луиса Сержио Мело Джуниора (36 лет, 178 см, проф. рекорд - 30 побед, 15 поражений, три ничьих). Василевский - ветеран "Плотформы S-70", это будет его пятый сочинский турнир в карьере. Во всех предыдущих он неизменно побеждал соперников.

Каждый новый турнир "Плотформа S-70" посвящается знаковым для российской государственности событиям и темам. В прежние годы объединяющим все действо стержнем становились темы великих русских полководцев, истории армии страны, создания войск Национальной гвардии России. В 2017 году, по замыслу организаторов, главной темой турнира станут "Исторические вызовы России".