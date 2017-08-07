Елисеев: у самбо есть перспективы стать олимпийским видом

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СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Президент Всероссийской и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев не сомневается в олимпийских перспективах этого вида спорта и в том, что Россия на первых же Играх, в программу которых включат самбо, выступит достойно. Об этом Елисеев, принимающий в Сочи участие в открытии обновленного зала в рамках проекта "Самбо в школу", сказал ТАСС.
"Сборная команда России на первых Олимпийских играх, куда включат самбо, обязательно выступит и выступит достойно", - сказал Елисеев.
По его словам, самбо - один из самых динамично развивающихся видов спорта, которым занимаются в 120 странах мира. "Перспективы у самбо, в отличии от олимпийских видов спорта, уже есть, хотя бы потому, что мы еще не олимпийский вид и у нас есть перспективы им стать, а они [олимпийские виды] могут только выпасть", - считает он.
Впервые о намерении включить самбо в мировую олимпийскую семью Международная федерация самбо сообщила в 2009 году. В 2016 году самбо было одной из 14 дисциплин, претендовавших на временное признание МОК, однако его получили чирлидинг и тайский бокс.