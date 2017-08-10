Билялетдинов: "Ак Барс" пока не знает, кем заменить Зарипова

ТАСС, 10 августа. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" пока не знает, как будет восполнять отсутствие дисквалифицированного за употребление допинга нападающего Даниса Зарипова. Об этом пресс-службе клуба заявил главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов.

25 июля КХЛ сообщила, что допинг-проба Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b). Игрок дисквалифицирован до 22 мая 2019 года. 9 августа агент игрока Юрий Николаев сообщил ТАСС, что контракт Зарипова с "Ак Барсом" был расторгнут, так и не вступив в законную силу после перехода нападающего в нынешнее межсезонье в казанский клуб из магнитогорского "Металлурга".

"В лице Зарипова мы видели игрока, который принесет нам больше заброшенных шайб, - сказал Билялетдинов. - Зарипов - это опыт, знания и помощь ребятам. К сожалению, сложилось так, как сложилось, были одни планы, сейчас - другие. Пока не знаю, как мы будем восполнять его отсутствие, но очевидно, что коррекцию надо будет производить" .

Специалист также поделился мнением о возможном отъезде хоккеиста в Национальную хоккейную лигу. "Мы говорили с ним на эту тему, но я не рискну давать ему какие-то советы. Все зависит от его состояния и готовности. Советчиков может быть много, но решение он должен принимать самостоятельно", - сказал Билялетдинов.

Зарипов является трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014). Последние четыре сезона он провел в магнитогорском "Металлурге", дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016). В составе "Ак Барса" Зарипов становился чемпионом России 2006 года и обладателем Кубка Гагарина 2009 и 2010 годов.