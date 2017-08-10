Билялетдинов: "Ак Барс" пока не знает, кем заменить Зарипова

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ТАСС, 10 августа. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" пока не знает, как будет восполнять отсутствие дисквалифицированного за употребление допинга нападающего Даниса Зарипова. Об этом пресс-службе клуба заявил главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов.
25 июля КХЛ сообщила, что допинг-проба Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b). Игрок дисквалифицирован до 22 мая 2019 года. 9 августа агент игрока Юрий Николаев сообщил ТАСС, что контракт Зарипова с "Ак Барсом" был расторгнут, так и не вступив в законную силу после перехода нападающего в нынешнее межсезонье в казанский клуб из магнитогорского "Металлурга".
"В лице Зарипова мы видели игрока, который принесет нам больше заброшенных шайб, - сказал Билялетдинов. - Зарипов - это опыт, знания и помощь ребятам. К сожалению, сложилось так, как сложилось, были одни планы, сейчас - другие. Пока не знаю, как мы будем восполнять его отсутствие, но очевидно, что коррекцию надо будет производить" .
Специалист также поделился мнением о возможном отъезде хоккеиста в Национальную хоккейную лигу. "Мы говорили с ним на эту тему, но я не рискну давать ему какие-то советы. Все зависит от его состояния и готовности. Советчиков может быть много, но решение он должен принимать самостоятельно", - сказал Билялетдинов.
Зарипов является трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014). Последние четыре сезона он провел в магнитогорском "Металлурге", дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016). В составе "Ак Барса" Зарипов становился чемпионом России 2006 года и обладателем Кубка Гагарина 2009 и 2010 годов.