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Контракт Зарипова с "Ак Барсом" расторгнут

Спорт
9 августа, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Хоккеист дисквалифицирован до 22 мая 2019 года за допинг

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Данис Зарипов

Данис Зарипов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Соглашение хоккеиста Даниса Зарипова с казанским "Ак Барсом" расторгнуто. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Юрий Николаев.

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25 июля Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила, что допинг-проба Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b). Она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. Игрок дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

"В силу сложившихся обстоятельств контракт Зарипова с "Ак Барсом" был расторгнут", - сказал Николаев.

Форвард перешел в нынешнее межсезонье в "Ак Барс" из магнитогорского "Металлурга", однако, как сообщил казанский клуб, контракт с игроком не вступил в законную силу.

Ранее КХЛ сообщила, что поможет Зарипову подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. "Апелляция будет подана на днях", - сообщил агент.

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