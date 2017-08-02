Зарипов сообщил, что совместно с КХЛ будет добиваться сокращения срока дисквалификации

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и представители игрока Даниса Зарипова будут бороться за изменение срока дисквалификации спортсмена. Об этом хоккеист сообщил журналистам.
25 июля пресс-служба лиги сообщила, что допинг-проба 36-летнего Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. Игрок дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.
"Не могу сказать, кто будет представлять мои интересы, но уверен, что мы будем все вместе. Мои представители и юристы КХЛ будут вести борьбу по изменению срока дисквалификации", - сказал Зарипов.
По словам игрока, он продолжает тренироваться. "В моем возрасте паузы будут сказываться на дальнейших результатах. Несмотря на эти дела, я продолжаю вести подготовку к сезону", - отметил он.