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Дисквалифицированный за допинг Зарипов не исключил, что может продолжить карьеру в НХЛ

Спорт
2 августа, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

КХЛ в среду провела заседание с целью обсуждения дальнейшего взаимодействия и предоставления консультаций по обжалованию решения о дисквалификации игрока в Спортивном арбитражном суде

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Данис Зарипов

Данис Зарипов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Дисквалифицированный за употребление допинга российский форвард Данис Зарипов не исключил, что продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом форвард сообщил журналистам.

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"Сейчас есть много возможностей. Вариант с НХЛ не исключен, с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) тоже", - сказал Зарипов. "Ситуация в моральном плане не совсем удовлетворяет меня. Признаюсь, в моей карьере подобное впервые, это для меня новое испытание", - отметил он.

25 июля пресс-служба КХЛ сообщила, что допинг-проба 36-летнего Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. Игрок дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

КХЛ в среду провела заседание с целью обсуждения дальнейшего взаимодействия и предоставления консультаций по обжалованию решения о дисквалификации Зарипова в Спортивном арбитражном суде (CAS). Нападающий присутствовал на заседании.

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"Безусловно, мы поддерживаем решение Всемирного антидопингового агентства (WADA). Есть моменты, которые непонятны и мне, и КХЛ. Приняли решение идти с КХЛ одним путем, чтобы оправдать нашу позицию. В первую очередь, это моя ошибка, что мы не явились на заседание [дисциплинарного комитета Международной федерации хоккея] 21 июля", - сказал Зарипов.

Зарипов является трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014). Последние четыре сезона он провел в магнитогорском "Металлурге", дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016). В составе "Ак Барса" Зарипов становился чемпионом России 2006 года и обладателем Кубка Гагарина 2009 и 2010 годов. Форвард перешел в нынешнее межсезонье из "Металлурга" в "Ак Барс", однако, как сообщил клуб, контракт с игроком не вступил в законную силу.

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