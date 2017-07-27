Малкин: Зарипов - большой мастер, который может заиграть в НХЛ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Нападающий Данис Зарипов сможет заиграть в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин.

25 июля пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что допинг-проба 36-летнего Даниса Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. Игрок дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

"Я следил за этой историей, это стало шоком. Был в Магнитогорске и надеялся, что Данис там, но его не было в городе, пообщаться не удалось. Это его решение, и, если он захочет играть в НХЛ, он там не затеряется, это мастер с большой буквы. Конечно, это неприятная ситуация для всех, для него, для КХЛ, поэтому хочется его поддержать и пожелать удачи", - заявил Малкин.

Зарипов не сможет принимать участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), но он в праве продолжить карьеру в североамериканских лигах.

Нападающий выступал за "Ак Барс" с 2001 по 2013 год, в составе команды он стал чемпионом России (2006) и обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). Последние четыре сезона провел в магнитогорском "Металлурге", дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016). В текущее межсезонье Зарипов вернулся в "Ак Барс", подписав с казанским клубом контракт на два года. В составе сборной России Зарипов трижды побеждал на чемпионатах мира (2008, 2009, 2014).