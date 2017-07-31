КХЛ 2 августа проведет заседание по обжалованию дисквалификации Зарипова в CAS

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 2 августа проведет заседание с целью обсуждения дальнейшего взаимодействия и предоставления консультаций по обжалованию решения о дисквалификации нападающего Даниса Зарипова в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На заседание приглашены Зарипов, генеральный менеджер магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин и главный врач клуба Михаил Новиков.

25 июля пресс-служба КХЛ сообщила, что допинг-проба 36-летнего Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. Игрок дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

"В России проделана большая работа по исполнению предписаний Всемирного антидопингового агентства (WADA), внесены изменения в законодательную базу в данной области, - говорится в сообщении на сайте лиги. - КХЛ придерживается активной позиции в борьбе с нарушениями антидопинговых правил. Именно поэтому и была проделана огромная работа для возобновления антидопинговой деятельности в условиях приостановления деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и изоляции России от международного антидопингового движения. Допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/17 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и WADA, с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord - DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных ВАДА".

Зарипов выступал за казанский "Ак Барс" с 2001 по 2013 год, в составе команды он стал чемпионом России (2006) и обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). Последние четыре сезона провел в магнитогорском "Металлурге", дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016). В текущее межсезонье Зарипов вернулся в "Ак Барс", подписав с казанским клубом контракт на два года. В составе сборной России Зарипов трижды побеждал на чемпионатах мира (2008, 2009, 2014).