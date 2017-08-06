Величкин считает, что дисквалификацию хоккеиста Зарипова могут сократить

"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата РоссииСпорт 6 августа, 21:55
NYT: Рекс Тиллерсон не руководит Госдепом и увяз в борьбе с бюрократиейМеждународная панорама 6 августа, 21:30
Оздоев: "Рубин" становится единым целым при БердыевеСпорт 6 августа, 21:16
Гончаренко: Акинфеев, возможно, будет готов к игре со "Спартаком"Спорт 6 августа, 21:12
М’Вила: ФК "Рубин" начал хорошо обороняться при Бердыеве, осталось организовать атакуСпорт 6 августа, 21:07
Боец Расул Мирзаев пообещал вернуться на ринг в 2017 годуСпорт 6 августа, 21:04
Величкин считает, что дисквалификацию хоккеиста Зарипова могут сократитьСпорт 6 августа, 20:53
Величкин уверен, что магнитогорский "Металлург" будет играть в финале Кубка ГагаринаСпорт 6 августа, 20:43
Денисенко считает, что ему немного не повезло на этапе Гран-при по тхэквондо в МосквеСпорт 6 августа, 20:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Двухлетняя дисквалификация за употребление допинга российского хоккеиста Даниса Зарипова может быть сокращена. Такое мнение журналистам высказал вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 25 июля сообщила о положительной допинг-пробе игрока, в связи с чем он был дисквалифицирован на два года. Наказание Зарипова действует с 22 мая этого года. 2 августа КХЛ провела заседание с целью обсуждения дальнейшего взаимодействия и предоставления консультаций по обжалованию решения о дисквалификации Зарипова в Спортивном арбитражном суде (CAS).
"Есть шансы, что дисквалификацию Зарипова сократят. Думаю, мы недооценили это событие, также как и Данис. Мы считали, что это не допинг, что это ничто. Думали, что это само собой рассосется, оказывается, даже пылинка сама не рассасывается", - сказал Величкин.
"Сейчас подключены лучшие силы. Кого угодно можно обвинить, но я знаю игроков в команде, кто чем баловался, но к Данису это невозможно отнести", - добавил вице- президент клуба.
Зарипов является трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014). Последние четыре сезона он провел в магнитогорском "Металлурге", дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016). В составе "Ак Барса" Зарипов становился чемпионом России 2006 года и обладателем Кубка Гагарина 2009 и 2010 годов. Форвард перешел в нынешнее межсезонье из "Металлурга" в "Ак Барс", однако, как сообщил клуб, контракт с игроком не вступил в законную силу.