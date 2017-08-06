Величкин считает, что дисквалификацию хоккеиста Зарипова могут сократить

СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Двухлетняя дисквалификация за употребление допинга российского хоккеиста Даниса Зарипова может быть сокращена. Такое мнение журналистам высказал вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 25 июля сообщила о положительной допинг-пробе игрока, в связи с чем он был дисквалифицирован на два года. Наказание Зарипова действует с 22 мая этого года. 2 августа КХЛ провела заседание с целью обсуждения дальнейшего взаимодействия и предоставления консультаций по обжалованию решения о дисквалификации Зарипова в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"Есть шансы, что дисквалификацию Зарипова сократят. Думаю, мы недооценили это событие, также как и Данис. Мы считали, что это не допинг, что это ничто. Думали, что это само собой рассосется, оказывается, даже пылинка сама не рассасывается", - сказал Величкин.

"Сейчас подключены лучшие силы. Кого угодно можно обвинить, но я знаю игроков в команде, кто чем баловался, но к Данису это невозможно отнести", - добавил вице- президент клуба.

Зарипов является трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014). Последние четыре сезона он провел в магнитогорском "Металлурге", дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016). В составе "Ак Барса" Зарипов становился чемпионом России 2006 года и обладателем Кубка Гагарина 2009 и 2010 годов. Форвард перешел в нынешнее межсезонье из "Металлурга" в "Ак Барс", однако, как сообщил клуб, контракт с игроком не вступил в законную силу.