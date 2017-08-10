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Есмантович: Капризову в ХК ЦСКА надо будет доказывать звездный статус

Спорт
10 августа, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Ранее форвард подписал трехлетний контракт с клубом

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Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Хоккеисту Кириллу Капризову, выступая в ЦСКА, придется подтверждать свой звездный статус. Такое мнение журналистам высказал президент армейского клуба Игорь Есмантович.

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Кирилл Капризов

Хоккеист Капризов подписал трехлетний контракт с ЦСКА

Форвард подписал трехлетний контракт с ЦСКА, о чем ранее ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров. Позднее Есмантович подтвердил журналистам информацию о подписании соглашения с Капризовым.

"Я бы не ставил вопрос, является ли для ЦСКА значимым моментом подписание нового контракта с Капризовым или нет. Не надо из игрока делать идола - мы пока от Капризова в ЦСКА еще ничего не увидели, - сказал Есмантович. - Звездой он был для вас год назад, а сейчас он простой российский хоккеист. Пусть доказывает свою звездность, а дифирамбы ему пока не за что петь".

"У нас был разговор с его отцом несколько месяцев назад, в котором отец показал, что и он, и его семья, и Кирилл склонны к долгосрочным отношениям с ЦСКА. Итог этому - трехлетний контракт. Повлиял ли отец на его решение, я не знаю", - добавил Есмантович.

В составе молодежной сборной России Капризов становился серебряным (2016) и бронзовым (2017) призером чемпионатов мира. На турнире 2017 года хоккеист стал лучшим снайпером и бомбардиром, был признан лучшим нападающим, а также вошел в символическую сборную. В прошедшем регулярном чемпионате форвард установил новый рекорд результативности в Континентальной хоккейной лиге среди игроков не старше 20 лет, набрав 42 очка (20+22) по системе "гол+пас" и побив достижение Евгения Кузнецова, выступающего сейчас в клубе Национальной хоккейной лиги "Вашингтон".

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