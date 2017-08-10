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Ласицкене: конкуренция в финале ЧМ в женских прыжках в высоту будет очень высокая

Спорт
10 августа, 23:22 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, августа. /ТАСС

В квалификации россиянка Мария Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, показала лучший результат, преодолев планку на высоте 1,92 м

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© EPA/JESSICA GOW

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Финал чемпионата мира по легкой атлетике в женских прыжках в высоту будет очень интересным, медали соревнований будут разыграны в условиях высокой конкуренции. Таким мнением с журналистами сразу после окончания квалификационных соревнований поделилась россиянка Мария Ласицкене (Кучина), выступающая в Лондоне под нейтральным флагом.

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Мария Ласицкене

Ласицкене с лучшим результатом вышла в финал ЧМ по легкой атлетике в прыжках в высоту

Ласицкене, украинка Юлия Левченко и Камила Лицвинко из Польши показали лучший результат в квалификации, с первой попытки взяв планку на высоте 1,92 метра. "Что касается соперниц, то девочки все очень подготовленные. В финале будет очень огромная конкуренция, будет интересно", - считает Ласицкене.

"Настроение у меня сегодня было обычное, соревновательное, только немного прохладно на улице, - продолжила спортсменка. - Почему в первом прыжке задела планку? "Спала" как всегда, а после этого сразу проснулась. В очередной раз поняла, что так нельзя делать, и, надеюсь, что в финале такого не повторится".

Финал в женских прыжках в высоту пройдет 12 августа.

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