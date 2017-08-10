Ласицкене: конкуренция в финале ЧМ в женских прыжках в высоту будет очень высокая

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Ласицкене: конкуренция в финале ЧМ в женских прыжках в высоту будет очень высокаяСпорт 10 августа, 23:22
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ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Финал чемпионата мира по легкой атлетике в женских прыжках в высоту будет очень интересным, медали соревнований будут разыграны в условиях высокой конкуренции. Таким мнением с журналистами сразу после окончания квалификационных соревнований поделилась россиянка Мария Ласицкене (Кучина), выступающая в Лондоне под нейтральным флагом.
Ласицкене, украинка Юлия Левченко и Камила Лицвинко из Польши показали лучший результат в квалификации, с первой попытки взяв планку на высоте 1,92 метра. "Что касается соперниц, то девочки все очень подготовленные. В финале будет очень огромная конкуренция, будет интересно", - считает Ласицкене.
"Настроение у меня сегодня было обычное, соревновательное, только немного прохладно на улице, - продолжила спортсменка. - Почему в первом прыжке задела планку? "Спала" как всегда, а после этого сразу проснулась. В очередной раз поняла, что так нельзя делать, и, надеюсь, что в финале такого не повторится".
Финал в женских прыжках в высоту пройдет 12 августа.