Ласицкене с лучшим результатом вышла в финал ЧМ по легкой атлетике в прыжках в высоту

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Россиянка Мария Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, квалифицировалась в финал в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Ласицкене показала лучший результат в квалификации, с первой попытке взяв планку на высоте 1,92 метра. Такой же результат показали украинка Юлия Левченко и Камила Лицвинко из Польши.

Другая российская прыгунья в высоту Ирина Гордеева не сумела пробиться в финал. Она взяла высоту 1,89 м, но не смогла взять высоту 1,92 м. Гордеева стала 16-й в квалификации, в финал вышли 12 лучших спортсменок. Финал в прыжках в высоту у женщин пройдет 12 августа.

На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира в Лондоне завершится 13 августа.