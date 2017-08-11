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Легкоатлет Лысенко признался, что ему немного страшно выступать на дебютном для себя ЧМ

Спорт
11 августа, 15:50 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам спортсмена, борьба за выход в финал была очень серьезная, но все это только придало ему больше мотивации

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Данил Лысенко

Данил Лысенко

© AP Photo/Matthias Schrader

ЛОНДОН, 11 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель третьего результата мирового сезона в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко, пробившийся по итогам квалификации в финал чемпионата мира, признался, что испытывает небольшое чувство страха, выступая на своем первом в карьере взрослом крупном международном турнире. Лысенко сообщил журналистам, что это чувство только подстегивает его показать высокий результат в Лондоне.

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Лысенко и другой россиянин Илья Иванюк, выступающие под нейтральным флагом, вышли в финал чемпионата мира. Для квалификации в финал было необходимо взять высоту 2,31 м или попасть в число 12 лучших спортсменов. Лысенко смог со второй попытки преодолеть планку на высоте 2,31 м и в результате занять третье место. Иванюк прыгнул на 2,29 м, но смог пробиться в финал, показав итоговый седьмой результат.

"Конечно, немного страшно выступать на дебютном для себя чемпионате мира, но вдвоем было полегче, - признался Лысенко. - Мы прыгали в разных группах, но как могли поддерживали друг друга. Сегодня квалификация шла до предельных высот, но я предполагал такое развитие событий. Сегодня борьба за выход в финал была очень серьезная, но все это только придало мне больше мотивации".

"Какой высоты хватит для медали в финале? Я стараюсь не загадывать", - заметил спортсмен.

Финал в мужских прыжках с шестом пройдет 13 августа, в последний день чемпионата мира.

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