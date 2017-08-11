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Легкоатлет Лысенко будет болеть за Ласицкене в командном отеле ЧМ-2017

Спорт
11 августа, 16:21 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Лысенко будет выступать в финале в прыжках в высоту в воскресенье, Ласицкене - в субботу

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ЛОНДОН, 11 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский прыгун в высоту Данил Лысенко в субботу будет болеть на чемпионате мира за соотечественницу Марию Ласицкене, находясь в гостиничном номере, а не на стадионе, так как в воскресенье наступит его черед выступать в финале. Об этом он рассказал журналистам.

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Легкоатлет Лысенко признался, что ему немного страшно выступать на дебютном для себя ЧМ

В пятницу Лысенко и другой россиянин Илья Иванюк, выступающие под нейтральным флагом, вышли в финал чемпионата мира. Лысенко смог со второй попытки преодолеть планку на высоте 2,31 м. Днем ранее Ласицкене показала лучший результат в квалификации, с первой попытке взяв планку на высоте 1,92 метра, и вышла в финал.

"Сейчас мы с моим тренером Евгением Петровичем Загорулько обсудим все мои ошибки, которые я допустил в квалификации, - отметил Лысенко. - Завтра, в день отдыха, мне нужно немного прогуляться по Лондону. А вечером буду болеть за Машу. Скорее всего, из гостиницы".

Финал чемпионат мира в женских прыжках в высоту состоится 12 августа, в мужских - 13 августа.

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