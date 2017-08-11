Моуринью подтвердил информацию о переговорах с Ибрагимовичем о новом контракте

ТАСС, 11 августа. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подтвердил, что клуб ведет переговоры о новом контракте со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Слова португальского специалиста приводит британское издание Daily Express.

"Мы ведем переговоры и обсуждаем возможность для Златана остаться с нами во второй половине сезона", - сказал Моуринью.

Ранее о возобновлении переговоров между МЮ и Ибрагимовичем сообщал телеканал Sky Sports.

Ибрагимович в апреле получил серьезную травму в матче четвертьфинала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом" и выбыл из строя до конца сезона. У футболиста было диагностировано повреждение коленных связок. "Манчестер Юнайтед" из-за травмы нападающего не стал продлевать с ним контракт, который истек летом 2017 года.

Шведский форвард перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года. В прошедшем сезоне он сыграл за команду 46 матчей в различных турнирах, в которых отметился 28 забитыми мячами, став лучшим бомбардиром команды. Также в его активе 10 результативных передач.