Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Моуринью подтвердил информацию о переговорах с Ибрагимовичем о новом контракте

Спорт
11 августа, 16:52 UTC+3 ТАСС

Шведский форвард продолжает восстанавливаться после травмы связок колена, полученной в апреле этого года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович

© EPA/PETER POWELL

ТАСС, 11 августа. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подтвердил, что клуб ведет переговоры о новом контракте со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Слова португальского специалиста приводит британское издание Daily Express.

"Мы ведем переговоры и обсуждаем возможность для Златана остаться с нами во второй половине сезона", - сказал Моуринью.

Ранее о возобновлении переговоров между МЮ и Ибрагимовичем сообщал телеканал Sky Sports.

Ибрагимович в апреле получил серьезную травму в матче четвертьфинала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом" и выбыл из строя до конца сезона. У футболиста было диагностировано повреждение коленных связок. "Манчестер Юнайтед" из-за травмы нападающего не стал продлевать с ним контракт, который истек летом 2017 года.

Шведский форвард перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года. В прошедшем сезоне он сыграл за команду 46 матчей в различных турнирах, в которых отметился 28 забитыми мячами, став лучшим бомбардиром команды. Также в его активе 10 результативных передач.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США строят оперативный центр на украинской военной базе
2
Правительство выделило 2 млрд рублей на помощь должникам-ипотечникам
3
Минобороны заявило о гибели десантника под Псковом
4
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
5
Лукашенко намерен выявить каждого тунеядца в Белоруссии
6
Более 80 спасателей тушат пожар в двухэтажном доме в Краснодаре
7
В ДНР до конца года выпустят 100 автобусов марки "Донбасс"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама