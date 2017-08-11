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Первый канал в прямом эфире покажет бой между Макгрегором и Мэйуэзером

Спорт
11 августа, 18:20 UTC+3 ТАСС

Поединок пройдет в ночь на 27 августа по московскому времени в Лас-Вегасе

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Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор

Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор

© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 11 августа. Первый канал в прямом эфире будет вести трансляцию поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландцем Конором Макгрегором и американским боксером Флойдом Мэйуэзером. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

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Бой с Макгрегором станет для Мэйуэзера последним в карьере

Поединок по правилам бокса в весовой категории до 69,8 кг пройдет в ночь на 27 августа по московскому времени в Лас-Вегасе.

40-летний Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.

На счету 29-летнего Макгрегора 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 - нокаутом) и три поражения. Он является единственным бойцом в истории UFC, который обладал двумя титулами в разных весовых категориях одновременно (в полулегкой и легкой). За бой с американцем Эдди Альваресом 12 ноября 2016 года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - более $3,5 млн.

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