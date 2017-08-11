Первый канал в прямом эфире покажет бой между Макгрегором и Мэйуэзером

Огороды в пустыне Тар дали первые плодыСоциальная ответственность 11 августа, 18:36
Москва будет использовать квартиры для реновации в созданных казенными предприятиями домахОбщество 11 августа, 18:26
Первый канал в прямом эфире покажет бой между Макгрегором и МэйуэзеромСпорт 11 августа, 18:20
Власти Москвы будут сотрудничать с ПИК при строительстве домов по реновацииЭкономика и бизнес 11 августа, 18:18
Модернизация федерального тренировочного центра "Крымский" завершится в 2020 годуСпорт 11 августа, 18:15
Власти Москвы в рамках реновации будут компенсировать стоимость гаражей их владельцамСнос хрущевок в Москве 11 августа, 18:05
МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за ограничения судоходства в Керченском проливеМеждународная панорама 11 августа, 17:42
Российская легкоатлетка Фирова не намерена возвращать медали Олимпийских игрСпорт 11 августа, 17:35
Эксперты выясняют этичность использования данных сканирования мозга в судеСоциальная ответственность 11 августа, 17:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 11 августа. Первый канал в прямом эфире будет вести трансляцию поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландцем Конором Макгрегором и американским боксером Флойдом Мэйуэзером. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Поединок по правилам бокса в весовой категории до 69,8 кг пройдет в ночь на 27 августа по московскому времени в Лас-Вегасе.
40-летний Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.
На счету 29-летнего Макгрегора 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 - нокаутом) и три поражения. Он является единственным бойцом в истории UFC, который обладал двумя титулами в разных весовых категориях одновременно (в полулегкой и легкой). За бой с американцем Эдди Альваресом 12 ноября 2016 года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - более $3,5 млн.