Каррера: новый тренер-аналитик "Спартака" поможет команде подготовиться к Лиге чемпионов

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ТАРАСОВКА /Московская область/, 11 августа. /ТАСС/. Новый швейцарский тренер-аналитик "Спартака" Жан-Пьер Джероза поможет команде лучше подготовиться к матчам Лиги чемпионов. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
"Новый аналитик появится у нас под Лигу чемпионов. Мы будем часто играть, и он поможет нам анализировать матчи и лучше готовиться к играм. Что касается Артема Тимофеева - это потеря для нас, и мы будем ее решать", - сказал Каррера.
Полузащитник "Спартака" Тимофеев получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава и перенесет операцию. По предварительным данным, срок его восстановления займет около 6 месяцев.
В субботу в рамках шестого тура чемпионата России "Спартак" сыграет на выезде с ЦСКА.
"ЦСКА играет в хороший футбол, это сыгранная команда, они заслуживают уважения. Мы также знаем их сильные и слабые стороны и будем стараться воспользоваться ими. Наши действия на поле зависят от матча и от соперника. Иногда нам удается использовать высокий прессинг, иногда нет, все зависит от хода игры", - добавил Каррера.