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Капитан "Спартака" Глушаков не считает, что играл так плохо, как пишут СМИ

Спорт
11 августа, 19:15 UTC+3 ТАРАСОВКА область/ 11, августа. /ТАСС

Также полузащитник рассказал, что игроки не будут сжигать плюшевого коня перед матчем с ЦСКА

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАРАСОВКА /Московская область/, 11 августа. /ТАСС/. Капитан футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков не считает, что играл так плохо, как об этом пишет пресса. Об этом полузащитник рассказал журналистам.

"Я не думаю, что играл так плохо, как пишут в прессе. Я смотрю статистику и всегда нахожусь в тройке лучших игроков, много бегаю. Где-то, может быть, есть психологическая усталость. Может быть, болельщики привыкли, что я много забивал в прошлом сезоне, а сейчас пока забить не удается. Каждый видит футбол со своей колокольни", - сказал Глушаков.

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Также игрок отметил, что хотел бы получать такую зарплату, о которой пишут в СМИ.

"У нас все знают, как тренировать, кто сколько получают. Некоторые СМИ пишут про такие деньги, что мне хочется пойти и сказать: "А можно мне такие деньги?" Я полностью отдаюсь тренировкам, я - профессионал и делаю все, чтобы команда побеждала. Два-три месяца назад болельщики со мной на машине прыгали, а сегодня гадости в соцсетях пишут", - отметил он.

Также Глушаков рассказал, что игроки не будут сжигать плюшевого коня перед матчем с ЦСКА.

"На каждую игру мы настраиваемся профессионально. Когда- то Денис Бояринцев и Максим Калиниченко сожгли плюшевого коня перед дерби, но мы это делать не собираемся. Конечно, против ЦСКА будет тяжелый матч, но анализировать игру других команд я не буду, так как у меня может случиться стресс. Такие провальные матчи, как против "Зенита", имеют свои плюсы, они в какой-то степени сплачивают команду", - отметил он.

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