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Тренер "Спартака" Каррера считает, что матч против ЦСКА важнее игры с "Зенитом"

Спорт
11 августа, 19:04 UTC+3 ТАРАСОВКА область/ 11, августа. /ТАСС

Также Каррера рассказал о том, что не давал задание Роману Зобнину играть персонально против Марио Фернандеса в прошлогодней встрече команд

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАРАСОВКА /Московская область/, 11 августа. /ТАСС/. Матч "Спартака" в чемпионате России по футболу против ЦСКА важнее встречи с "Зенитом". Об этом тренер красно-белых Массимо Каррера рассказал журналистам.

В субботу в рамках шестого тура чемпионата страны "Спартак" сыграет выездной матч против ЦСКА. В четвертом туре "Спартак" с крупным счетом уступил на выезде "Зениту" - 1:5.

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"Если бы у меня был рецепт победы, я бы выигрывал каждый матч, мы также хорошо подготовились к ЦСКА, как и к "Зениту", но случиться может все, что угодно. Я считаю, что главное дерби для нас - это игра против команды из нашего города. Матч против "Зенита" - это русское классико", - сказал Каррера.

"Это особенный матч, поэтому для нас нет разницы, играем мы дома или в гостях. Все футболисты готовы к матчу, Зе Луиш покинул тренировку раньше, так как он получил болезненный ушиб, но он также готов ко встрече. Думаю, что в ближайшей игре в составе будут какие-то изменения, это абсолютно нормально", - отметил специалист.

Также Каррера рассказал о том, что не давал задание Роману Зобнину играть персонально против Марио Фернандеса в прошлогодней встрече команд. "Я не приставлял Романа Зобнина к Марио Фернандесу специально, он всегда там играл независимо от соперника. Мы знаем, что ЦСКА является сильной командой, но и мы сильны, думаю, что этот матч мы сыграем на равных. Для меня не проблема, что команда играет в таком плотном графике, конечно, может присутствовать усталость, но так играют во всем мире", - добавил тренер.

"Артем Ребров нормально отреагировал на то, что не играл в прошлом матче. Он профессионал и продолжает тренироваться, понимает, что может играть или не играть. Даже если не играет Игорь Акинфеев, тот вратарь, который заменяет его, качественный игрок", - подчеркнул Каррера.

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