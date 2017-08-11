Тренер: успех на ЧМ придаст уверенности Клишиной, она может прыгать еще лучше

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Серебряная медаль, завоеванная россиянкой Дарьей Клишиной в прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, добавит спортсменке уверенности в себе, стоит ожидать от нее лучших результатов. Такое мнение ТАСС высказал первый тренер Клишиной Юрий Кириллов.

Клишина завоевала серебро с лучшим для себя результатом в сезоне - 7 метров. Первой стала олимпийская чемпионка 2012 года американка Бриттни Риз (7,02).

"Я очень рад за нее, последние два года были для нее настоящей мукой, вся эта история с нейтральным флагом, это ее психологически надломило. Люди звонили и спрашивали, а зачем она переехала тренироваться в США? И вот теперь ее ответ", - поделился впечатлениями Кириллов.

"Главное, что у нее поменялось - она стала прыгать на официальных соревнованиях с каждой попыткой все лучше. Раньше этого не было, а теперь она бьется за каждую попытку, - отметил специалист. - Ну и стоит отметить, что ее команда приняла решение пропустить один из этапов "Бриллиантовой лиги" и подвела Дашу именно к чемпионату мира".

По мнению собеседника ТАСС, болельщикам стоит ждать от Клишиной еще лучших результатов. "Это должно стать толчком для нее после этих двух лет, зарядом бодрости, этот результат должен прибавить уверенности в себе. Безусловно, она может показывать результаты еще лучше", - заявил Кириллов.

Для Клишиной эта медаль стала первой на чемпионатах мира и Олимпийских играх. До сегодняшнего дня ее высшим достижением была бронза на чемпионате Европы в 2014 году.