Прыгунья в длину Клишина сказала, что наслаждалась выступлением на ЧМ в Лондоне

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ТАСС, 11 августа. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, завоевавшая серебряную медаль на чемпионате мира в Лондоне, наслаждалась своим выступлением на турнире. Слова спортсменки приводит пресс-служба оргкомитета чемпионата мира.
В пятницу Клишина, выступающая на чемпионате мира в статусе нейтрального спортсмена, завоевала серебряную медаль с результатом 7 метров.
"Я очень счастлива, это моя первая медаль на чемпионатах мира, для меня этот результат очень важен, - сказала Клишина. - Я не прыгала 7 метров много лет, хотела сделать это на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, но не смогла из-за различных обстоятельств. Я наслаждалась чемпионатом мира, и у меня впервые в жизни не было волнения".
Клишина стала вторым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее серебро в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков. В общекомандном зачете лидирует сборная США (семь золотых, семь серебряных, семь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3-1-3), третье - сборная ЮАР (2-1-2).
Чемпионат мира завершится 13 августа.