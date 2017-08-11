Прыгунья в длину Клишина сказала, что наслаждалась выступлением на ЧМ в Лондоне

ТАСС, 11 августа. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, завоевавшая серебряную медаль на чемпионате мира в Лондоне, наслаждалась своим выступлением на турнире. Слова спортсменки приводит пресс-служба оргкомитета чемпионата мира.

В пятницу Клишина, выступающая на чемпионате мира в статусе нейтрального спортсмена, завоевала серебряную медаль с результатом 7 метров.

"Я очень счастлива, это моя первая медаль на чемпионатах мира, для меня этот результат очень важен, - сказала Клишина. - Я не прыгала 7 метров много лет, хотела сделать это на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, но не смогла из-за различных обстоятельств. Я наслаждалась чемпионатом мира, и у меня впервые в жизни не было волнения".

Клишина стала вторым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее серебро в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков. В общекомандном зачете лидирует сборная США (семь золотых, семь серебряных, семь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3-1-3), третье - сборная ЮАР (2-1-2).

Чемпионат мира завершится 13 августа.