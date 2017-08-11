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Россиянка Клишина завоевала серебро ЧМ в Лондоне в прыжках в длину

Спорт
11 августа, 22:37 дата обновления: 11 августа, 22:45 UTC+3

Она стала вторым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов - ранее серебро в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков

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Российская прыгунья в длину Дарья Клишина

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина

© EPA/FRANCK ROBICHON

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Россиянка Дарья Клишина, выступающая под нейтральным флагом, заняла второе место в прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. В лучшей попытке она прыгнула на семь метров, показав свой лучший результат в сезоне. 

Первой стала олимпийская чемпионка 2012 года американка Бриттни Риз (7,02), для которой эта золотая медаль стала четвертой на чемпионатах мира. Третье место заняла другая американская прыгунья Тианна Бартолетта, которая является двукратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой 2016 года в этой дисциплине.

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Для Клишиной эта медаль стала первой на крупных международных стартах. До сегодняшнего дня ее высшим достижением была бронза чемпионата Европы в 2014 году. Клишина на Олимпиаде-2016 была единственной представительницей России на легкоатлетическом турнире, где она заняла девятое место (6,63).

Клишина стала вторым медалистом мирового первенства 2017 года среди российских спортсменов. Ранее серебро в беге на 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков. В общекомандном зачете лидирует сборная США (семь золотых, семь серебряных, семь бронзовых медалей). Второе место занимает команда Кении (3-1-3), третье - сборная ЮАР (2-1-2).

На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.

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