Легкоатлетка Клишина рада, что выступает на чемпионате мира не в одиночестве

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ЛОНДОН, 9 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, приехавшая на чемпионат мира в Лондоне в статусе нейтральной спортсменки, очень рада, что вместе с ней на турнире выступают ее соотечественники. Об этом спортсменка сообщила журналистам.
Россиянка по итогам квалификации заняла первое место и вышла в финал, который состоится 11 августа. Клишина показала результат 6,66 метра. "Я очень рада, что выступаю здесь не одна. Нас целая команда", - подчеркнула спортсменка.
На зимнем чемпионате Европы - 2017 и Олимпиаде-2016 Клишина была единственным представителем сборной России.
"Цель была пройти в финал, она достигнута, - прокомментировала свое выступление в квалификации спортсменка. - Я выполнила все попытки, потому что нужно было опробовать дорожку. Теперь знаю, что у меня все получится. Надеюсь, что в финале будет хорошая погода и у меня будут далекие прыжки".