Россиянин Сокирский вышел в финал ЧМ по легкой атлетике в метании молота

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Россиянин Алексей Сокирский, выступающий под нейтральным флагом, квалифицировался в финал в метании молота на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Спортсмен в первой попытке метнул снаряд на 75,50 метра, выполнив квалификационный норматив, который необходим для попадания в финал (75,50).

В секторе продолжают борьбу за выход в финал еще два россиянина - Сергей Литвинов и Валерий Пронкин.

Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.