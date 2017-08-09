Тридцать немецких легкоатлетов, которые прилетят на ЧМ в среду, переселятся в другой отель

ЛОНДОН, 9 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Тридцать немецких легкоатлетов, которые приедут в среду в Лондон для участия в чемпионате мира, из-за опасения заразиться ротовирусной инфекцией будут жить не в том отеле, который был забронирован для них изначально. Об этом сообщил ТАСС источник в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

В понедельник стало известно, что в отеле, где проживают российские легкоатлеты (выступающие в Лондоне под нейтральным флагом), а также спортсмены с Украины, из Германии, Эстонии и других стран, произошла вспышка ротовирусной инфекции. К вечеру около 30 атлетов были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Среди них не было ни одного россиянина.

По данным ТАСС, больше всего от инфекции пострадала сборная Германии. В частности, заболели лидеры команды трехкратный чемпион мира Роберт Хартинг (метание диска) и двукратный чемпион мира Давид Шторль (толкание ядра).

"Все тридцать легкоатлетов из Германии, которые приедут в среду в Лондон, будут жить не в том отеле, который предназначался для них изначально", - заметил собеседник агентства.

Официальный комментарий Федерации легкой атлетики Германии ТАСС пока получить не удалось.

Как ранее сообщал ТАСС, из-за опасений подхватить инфекцию сменили гостиницу и две российские спортсменки: прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) и прыгунья в длину Дарья Клишина.