Отстраненный от ЧМ по легкой атлетике из-за инфекции ботсванец Маквала допущен к старту

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Бегун из Ботсваны Исаак Маквала, который ранее не был допущен к предварительным забегам на дистанции 200 м и на финал в беге на 400 м из-за ротавирусной инфекции, получит возможность отобраться в полуфинал на двухсотметровке. Маквала в индивидуальном порядке выйдет на старт отборочного забега на 200 м вечером в среду, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

В понедельник Маквала был отстранен от участия в предварительных забегах на дистанции 200 м, а во вторник сотрудники IAAF не пустили ботсванского спортсмена на стадион, где он должен был бежать в финале на 400 м. Маквала является лидером сезона в мире на двухсотметровке с результатом 19,77 секунды. В финал на 400 м ботсванец квалифицировался с первого места в своем полуфинальном забеге. На четырехсотметровке Маквале принадлежит третий результат сезона (43,84), южноафриканец Вайде ван Никерк завоевал золото, показав время 43,98 секунды.

IAAF допустила Маквалу к старту (так как срок его карантина истек), устроив ему квалификационный забег на дистанции 200 м перед стартом вечерней сессии на чемпионате мира 9 августа, который он должен будет пробежать один. Если ботсванец пробежит за 20,53 секунды или быстрее, то он сможет квалифицироваться в полуфинал. Полуфинальные забеги пройдут также вечером в среду.

Согласно заявлению IAAF, медицинский персонал осмотрел Маквалу и нашел у него симптомы ротавирусной инфекции, которая распространилась в отеле, где живут спортсмены. Согласно инструкции, легкоатлет не имел права соревноваться и был помещен на карантин до 16:00 (мск) 9 августа. Как уверяет IAAF, врач сборной Ботсваны, капитан команды и физиотерапевт сборной были уведомлены о том, что по результатам медицинского обследования Маквала должен быть помещен на карантин на 48 часов и пропустит финал на 400 м.

Легкоатлетическая федерация Ботсваны уверяет, что они не получили никаких официальных или формальных объяснений от IAAF и об отстранении спортсмена узнали из прессы. Организация не поместила Маквалу на карантин, не взяла у него никаких анализов, а предположила, что у бегуна инфекционное заболевание по одному симптому, несмотря на то, что спортсмен хорошо себя чувствовал и был готов стартовать.