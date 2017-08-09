Клишина с лучшим результатом вышла в финал ЧМ по легкой атлетике в прыжках в длину

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Россиянка Дарья Клишина, выступающая под нейтральным флагом, квалифицировалась в финал в прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Спортсменка показала лучший результат в квалификации, прыгнув на 6,66 метра. Второй стала олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира в этой дисциплине американка Тианна Бартолетта (6,64). Третий результат у британки Лоррейн Юген (6,63). Финал в этом виде пройдет 11 августа.

Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.