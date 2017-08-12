Слуцкий поблагодарил за поддержку болельщиков "Халла"

ТАСС, 12 августа. Главный тренер английского футбольного клуба "Халл" Леонид Слуцкий благодарен болельщикам за поддержку, которую он испытывает с того момента, как возглавил команду. Слова тренера приводит пресс-служба клуба.

46-летний Слуцкий возглавил "Халл" в июне и стал первым российским тренером в Англии. В субботу команда одержала первую официальную победу под его руководством, выиграв во втором туре чемпионшипа, второго по силе дивизиона чемпионата Англии, "Бертон" со счетом 4:1. Три гола забил нападающий Абель Эрнандес.

"Я очень благодарен нашим болельщикам за то, как они поддерживают меня с самого начала, и то, как они поддерживали команду и меня на протяжении всей сегодняшней игры. Было приятно победить в первой игре на домашнем стадионе, и я был очень рад, что мы отправили болельщиков домой счастливыми. Фанаты помогли команде измениться во втором тайме после непростых последних 20 минут первого тайма. Надеюсь, эта поддержка будет длиться в течение всего сезона", - рассказал Слуцкий.

Тренер отметил, что команда все еще находится в стадии становления. "Команда по-прежнему строится, иногда мы играем в хороший футбол, но что-то может не получаться. У нас очень сложная лига, нельзя считать себя лучше, чем другие команды. Конечно, есть фавориты и аутсайдеры, как и везде, каждый матч сложный, и любой результат возможен", - подчеркнул специалист.

Слуцкий назвал хет-трик Эрнандеса "невероятным выступлением". "Он один из лучших нападающих в чемпионате, и я знаю, что он забил более 20 голов в этой лиге два сезона назад. Он был очень хорош сегодня, а забитые голы - это нормально для него, это и есть его уровень", - отметил российский специалист.

После двух стартовых матчей чемпионшипа "Халл" с четырьмя очками идет на пятом месте. В третьем туре 15 августа команда проведет домашний матч против "Вулверхэмптона".