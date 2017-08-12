Футболисты "Халла" одержали первую победу в официальном матче под руководством Слуцкого

Действующий чемпион Англии по футболу "Челси" проиграл в первой игре нового сезонаСпорт 12 августа, 19:04
Футболисты "Халла" одержали первую победу в официальном матче под руководством СлуцкогоСпорт 12 августа, 18:57
Газизов: "Ростов" смог воспользоваться ошибками "Уфы" в матче РФПЛСпорт 12 августа, 18:49
Московский тхэквондист Богданов стал победителем Спартакиады в весе до 63 кгСпорт 12 августа, 18:37
В Чечне в результате ДТП пострадали восемь человекПроисшествия 12 августа, 18:37
Власенко: FINA и LEN должны согласовать сроки проведения Кубка Европы по водному полоСпорт 12 августа, 18:24
В Новгородской области построят базу для поисковых отрядов РоссииОбщество 12 августа, 18:13
Московская тхэквондистка Адебайо стала победительницей Спартакиады в весе свыше 63 кгСпорт 12 августа, 18:08
Челябинская тхэквондистка Близнякова стала победительницей Спартакиады в весе до 63 кгСпорт 12 августа, 17:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 12 августа. "Халл" разгромил "Бертон" со счетом 4:1 в домашнем матче второго тура чемпионшипа, второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу.
В составе хозяев три мяча забил Абель Эрнандес (7-я, 55-я, 68-я минуты), еще один гол на счету Камила Гросицки (51). У гостей отличился Джексон Ирвайн (33), который на 38-й минуте был удален с поля.
Этот матч стал вторым официальным для Леонида Слуцкого на посту главного тренера "Халла". 46-летний специалист возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии. В первом туре чемпионшипа "Халл" сыграл вничью 1:1 с "Астон Виллой".
В следующем туре "Халл" на своем поле примет "Вулверхэмптон", Бертон" в гостях сыграет с "Мидлсбро". Обе встречи пройдут 15 августа.