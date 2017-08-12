Футболисты "Халла" одержали первую победу в официальном матче под руководством Слуцкого

ТАСС, 12 августа. "Халл" разгромил "Бертон" со счетом 4:1 в домашнем матче второго тура чемпионшипа, второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу.

В составе хозяев три мяча забил Абель Эрнандес (7-я, 55-я, 68-я минуты), еще один гол на счету Камила Гросицки (51). У гостей отличился Джексон Ирвайн (33), который на 38-й минуте был удален с поля.

Этот матч стал вторым официальным для Леонида Слуцкого на посту главного тренера "Халла". 46-летний специалист возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии. В первом туре чемпионшипа "Халл" сыграл вничью 1:1 с "Астон Виллой".

В следующем туре "Халл" на своем поле примет "Вулверхэмптон", Бертон" в гостях сыграет с "Мидлсбро". Обе встречи пройдут 15 августа.