Исинбаева поздравила Ласицкене с уверенной и хладнокровной победой на ЧМ

Ураааа! Мария Ласитскене завоевала первое золото на чемпионате мира, с результатом 2.03. Очень уверенно и холоднокровно победила! Молодец! Поздравляю! Умница! Uraaaa! Maria Lasitskene won the first gold at the World Championships with the result 2.03. Very confident and cold-blooded victory! Well done! Congratulations!

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Авг 12 2017 в 12:57 PDT