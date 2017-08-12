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Исинбаева поздравила Ласицкене с уверенной и хладнокровной победой на ЧМ

Спорт
12 августа, 23:57 UTC+3 ТАСС

В субботу Ласицкене завоевала золото мирового первенства в прыжках в высоту, преодолев планку на высоте 2,03 м

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© EPA/FRANCK ROBICHON

ТАСС, 12 августа. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева поздравила Марию Ласицкене с завоеванной золотой медалью на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, назвав ее победу уверенной и хладнокровной. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

В субботу Ласицкене завоевала золото мирового первенства в прыжках в высоту, преодолев планку на высоте 2,03 метра с первой попытки. Она стала первой среди российских спортсменов, сумевшей завоевать золотую медаль на турнире.

"Мария Ласицкене завоевала первое золото на чемпионате мира, с результатом 2,03 метра. Очень уверенно и хладнокровно победила", - прокомментировала Исинбаева победу соотечественницы.

Ласицкене стала двукратной чемпионкой мира. В 2015 году на мировом первенстве в Пекине она завоевала золотую медаль с результатом 2,01 метра.

Ранее россияне выиграли три серебряные награды - их обладателями стали Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота). В общекомандном зачете лидирует сборная США (восемь золотых, девять серебряных, восемь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3-1-4), третье - сборная Польши (2-2-2).

На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации. Чемпионат мира завершится 13 августа.

Ураааа! Мария Ласитскене завоевала первое золото на чемпионате мира, с результатом 2.03. Очень уверенно и холоднокровно победила! Молодец! Поздравляю! Умница! Uraaaa! Maria Lasitskene won the first gold at the World Championships with the result 2.03. Very confident and cold-blooded victory! Well done! Congratulations!

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)

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