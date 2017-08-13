Судорога в ноге помешала Болту финишировать в эстафете 4х100 м на чемпионате мира

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Ямайский спринтер Усэйн Болт не смог финишировать в эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне из-за судороги в левом бедре. Об этом сообщил врач сборной Ямайки Кевин Джонс, слова которого приводит пресс-служба соревнований.

Мужская сборная Ямайки в составе Омара Маклеода, Джулиана Форта, Йохана Блэйка и Болта не смогла финишировать в эстафете 4х100 м. Болт, бежавший на заключительном этапе, получил травму и упал на дорожку во время прохождения своего отрезка дистанции.

"Причиной стала судорога в мышце задней поверхности левого бедра, но больше он [Болт] разочарован тем, что команда проиграла. Знаете, последние три недели были для него очень тяжелыми. Будем надеяться на лучшее", - сказал Джонс.

Ранее Болт объявил, что чемпионат мира 2017 года станет его последним турниром в карьере. Предыдущий раз ямайские спринтеры проигрывали в данном виде на мировом первенстве 2007 года, завоевав серебряные медали.

Победу в эстафете одержала сборная Великобритании в составе Чиджинду Уджа, Адама Джемили, Дэниела Талбота и Нетаниэля Митчелла-Блэйка, установив лучший результат сезона в мире - 37,47 секунды. Британцы впервые в истории чемпионатов мира победили данном виде программы. Второе место заняла американская четверка, где бежали чемпион мира 2017 года на стометровке Джастин Гэтлин и серебряный призер турнира в Лондоне на этой же дистанции Кристиан Коулмэн (37,52). Бронзовыми призерами стали японцы (38,04).

Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира, также в его активе два серебра и бронза мировых первенств. Ямаец - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де- Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).