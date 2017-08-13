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Француз Дини стал чемпионом мира в спортивной ходьбе на 50 км

Спорт
13 августа, 13:22 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, августа. /ТАСС

39-летний спортсмен стал самым возрастным легкоатлетом, победившим на чемпионатах мира

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Французский легкоатлет Йоанн Дини

Французский легкоатлет Йоанн Дини

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Француз Йоанн Дини завоевал золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 50 км. Соревнования проходят в Лондоне.

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Дини преодолел дистанцию за 3 часа 33 минуты 11 секунд, установив рекорд чемпионатов мира. Предыдущее достижение принадлежало поляку Роберту Корженевскому и было установлено в 2003 году во Франции (3:36.03). 39-летний Дини стал самым возрастным легкоатлетом, победившим на чемпионатах мира.

Второе место занял японец Хируки Араи (3:41.17). Третьим стал его соотечественник Каи Кобояси (3:41.19).

Дини является серебряным призером чемпионата мира 2007 года и трехкратным чемпионом Европы (2006, 2010, 2014) в спортивной ходьбе на 50 км. Француз является рекордсменом мира на этой дистанции (3:32,33).

Российские атлеты не участвовали в этом виде программы. Позднее в воскресенье Клавдия Афанасьева и Сергей Широбоков, выступающие под нейтральным флагом, примут участие в борьбе за медали в спортивной ходьбе на 20 км.

Сборная Франции вышла на третье место в общекомандном зачете, завоевав три золотые и одну бронзовую медали. Лидирует команда США (9-10-8), второе место занимает сборная Кении (3-1-4). Чемпионат мира завершится 13 августа.

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