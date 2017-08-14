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Глотов: матч с подмосковными регбистами был самым сложным для красноярцев на Спартакиаде

Спорт
14 августа, 9:41 UTC+3 ТАСС

На групповом этапе красноярцы обыграли сборную Московской области со счетом 10:7

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Капитан сборной Красноярского края по регби Владимир Глотов

Капитан сборной Красноярского края по регби Владимир Глотов

© Пресс-служба VIII летней Спартакиады учащихся России

ТАСС, 14 августа. Матч против сборной Московской области стал самым сложным для красноярских регбистов на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал капитан сборной Красноярского края по регби Владимир Глотов.

Команда Красноярского края стала победителем Спартакиады, победив в финале москвичей со счетом 17:5. На групповом этапе красноярцы обыграли сборную Московской области со счетом 10:7.

"Финал, конечно, был по-своему трудным, - считает Глотов. - Но мы на него хорошо настроились и практически не замечали соперника. А по-настоящему сложной была, пожалуй, игра против Московской области".

Соревнования по регби среди юношей в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Белгороде.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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