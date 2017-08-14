Глотов: матч с подмосковными регбистами был самым сложным для красноярцев на Спартакиаде

ТАСС, 14 августа. Матч против сборной Московской области стал самым сложным для красноярских регбистов на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал капитан сборной Красноярского края по регби Владимир Глотов.

Команда Красноярского края стала победителем Спартакиады, победив в финале москвичей со счетом 17:5. На групповом этапе красноярцы обыграли сборную Московской области со счетом 10:7.

"Финал, конечно, был по-своему трудным, - считает Глотов. - Но мы на него хорошо настроились и практически не замечали соперника. А по-настоящему сложной была, пожалуй, игра против Московской области".

Соревнования по регби среди юношей в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Белгороде.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.