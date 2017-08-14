Тренер сборной Татарстана: отобраться на Спартакиаду в стендовой стрельбе было нелегко

ТАСС, 14 августа. Отбор на Спартакиаду учащихся России в стендовой стрельбе был непростым. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал тренер сборной Татарстана Виктор Филиппов.

Спортсмены из Татарстана заняли весь пьедестал почета в дабл-трапе. Победителем стал Александр Филиппов, вторым - Кирилл Мишутин, третьим - Сергей Шутько. Фатима Фахме завоевала серебро в трапе.

"Если взять статистику, то на протяжении последних Спартакиад у нас лидирует Липецкая область, Республика Татарстан, Москва, - сказал Филиппов. - Вот три команды, которые не просто могут, а должны были бороться за призовые места. На Спартакиаду нелегко отобраться. На первенстве России в Краснодаре, где проходил отбор, все эти команды были в призах".

Соревнования по стендовой стрельбе в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Ростове-на-Дону.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.