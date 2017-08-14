Судья соревнований: Спартакиада стала школой мужества для футболистов

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ТАСС, 14 августа. Спартакиада учащихся России стала школой мужества для футболистов. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал главный судья Аркадий Акопян.
Победителем турнира стала сборная Москвы, победившая в финале команду Московской области со счетом 1:0.
Соревнования по футболу в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Азове.
"С точки зрения спортивной составляющей, турнир однозначно удался, шесть команд шли практически вровень, - считает Акопян. - Да, может быть, Москва немного сильнее, но команды, которые заняли 9-10 места, все равно много не проигрывали, это были конкурентоспособные и очень интересные игры. К сожалению, немного с погодой не повезло, но с другой стороны, если мальчишки хотят быть футболистами, они должны через это пройти. Потому что играть в тепличных условиях всю жизнь никто не даст, а это очень хорошая школа футбольного мужества".
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.