Сборная Москвы по футболу стала победителем Спартакиады

ТАСС, 14 августа. Московские футболисты выиграли восьмую летнюю Спартакиаду учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В финале сборная Москвы победила команду Московской области со счетом 1:0. Единственный мяч на третьей минуте матча забил Алексей Давыдов. Третье место заняла сборная Краснодарского края.

Соревнования по футболу в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Азове.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.