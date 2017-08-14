Кремлев: действующие боксеры-профессионалы не будут отчислять в федерацию 7% от гонорара

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МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Правило об отчислении в Федерацию бокса России 7% от гонорара за участие в поединках не будет распространяться на действующих боксеров-профессионалов. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
Федерация бокса России в июле зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Минспорта РФ и будет единственным законным органом, регулирующим данный род деятельности в стране. В частности, организация будет выдавать лицензии и контролировать переход любителей в профессионалы.
"Правило коснется тех, кто только будет переходить в профессионалы, этот вопрос мы будем обсуждать на тренерском совете", - сказал Кремлев.
"В принципе, никто не возмущается, это всех устраивает. Такое есть и в других странах. Эти средства будут идти на развитие бокса, будем покупать мешки, перчатки, строить и реконструировать залы. Причем деньги будут идти в те регионы, из которых родом боксеры, чтобы они были примером для местной молодежи", - пояснил он.
Также федерация будет контролировать деятельность промоутеров, которые теперь должны будут выплачивать 13% дохода государству.