Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кремлев: действующие боксеры-профессионалы не будут отчислять в федерацию 7% от гонорара

Спорт
14 августа, 16:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Также Федерация бокса России будет контролировать деятельность промоутеров, которые теперь должны будут выплачивать 13% дохода государству

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Правило об отчислении в Федерацию бокса России 7% от гонорара за участие в поединках не будет распространяться на действующих боксеров-профессионалов. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

Федерация бокса России в июле зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Минспорта РФ и будет единственным законным органом, регулирующим данный род деятельности в стране. В частности, организация будет выдавать лицензии и контролировать переход любителей в профессионалы.

"Правило коснется тех, кто только будет переходить в профессионалы, этот вопрос мы будем обсуждать на тренерском совете", - сказал Кремлев.

"В принципе, никто не возмущается, это всех устраивает. Такое есть и в других странах. Эти средства будут идти на развитие бокса, будем покупать мешки, перчатки, строить и реконструировать залы. Причем деньги будут идти в те регионы, из которых родом боксеры, чтобы они были примером для местной молодежи", - пояснил он.

Также федерация будет контролировать деятельность промоутеров, которые теперь должны будут выплачивать 13% дохода государству.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Федеральный центр "Крымский": в Алуште обсудили модернизацию олимпийской базы
Мария Ласицкене
6
Достойное возвращение: нейтральные легкоатлеты напомнили миру о силе российского спорта
Футболисты "Зенита"
10
"Зенит" разгромил "Ахмат" и вышел в единоличные лидеры РФПЛ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп прервал отпуск и возвращается в Вашингтон
2
Армия Сирии впервые отбила у ИГ населенный пункт в результате десантной операции
3
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
4
Гольфист Нестеров арестован за убийство матери
5
МЧС предупреждает о грозе и шквалистом ветре в Крыму
6
Против экс-главы Татфондбанка возбудили 13 уголовных дел
7
СК подтвердил смерть участника банды GTA, раненного при нападении на конвой в Мособлсуде
Темы дня
Новости партнеров
Реклама