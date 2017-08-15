"Урал" не может вылететь в Екатеринбург после матча шестого тура РФПЛ из-за тумана

ТАСС, 15 августа. Делегация футбольного клуба "Урал" не может вылететь из аэропорта Калуги из-за тумана в Екатеринбурге и близлежащих городах. Об этом сообщает пресс-служба "Урала".

В понедельник "Урал" в Туле провел матч против местного "Арсенала" (2:2) в рамках шестого тура чемпионата России. Ближайший к Туле международный аэропорт находится в Калуге.

"Уже больше часа сидим в аэропорту Калуги. Аэродромы Екатеринбурга и близлежащих городов не готовы нас принять из-за тумана", - говорится в сообщении.