"Урал" не может вылететь в Екатеринбург после матча шестого тура РФПЛ из-за тумана

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ТАСС, 15 августа. Делегация футбольного клуба "Урал" не может вылететь из аэропорта Калуги из-за тумана в Екатеринбурге и близлежащих городах. Об этом сообщает пресс-служба "Урала".
В понедельник "Урал" в Туле провел матч против местного "Арсенала" (2:2) в рамках шестого тура чемпионата России. Ближайший к Туле международный аэропорт находится в Калуге.
"Уже больше часа сидим в аэропорту Калуги. Аэродромы Екатеринбурга и близлежащих городов не готовы нас принять из-за тумана", - говорится в сообщении.