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"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче РФПЛ, продлив беспроигрышную серию до шести игр

Спорт
14 августа, 21:23 UTC+3 ТАСС

Встреча в Туле завершилась вничью со счетом 2:2

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Футболисты "Урала"

Футболисты "Урала"

© ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 14 августа. Тульский "Арсенал" сыграл вничью со счетом 2:2 с екатеринбургским "Уралом" в домашнем матче шестого тура чемпионата России по футболу.

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В составе хозяев забитыми голами отметились Сунзу Стофира (5-я минута) и Илья Максимов (10). У гостей отличились Эрик Бикфалви (43) и Алексей Евсеев (69).

"Урал" набрал восемь очков после шести туров и занимает 10-е место в турнирной таблице. Екатеринбургский клуб не потерпел ни одного поражения в Российской футбольной премьер-лиге с начала сезона. Единственной командой, не проигравшей ни разу в новом сезоне чемпионата страны, помимо "Урала", остается единоличный лидер турнира санкт- петербургский "Зенит". "Арсенал" набрал четвертое очко и поднялся на 13-е место.

В следующем матче 21 августа "Арсенал" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом". "Урал" 19 августа на своем поле примет московский ЦСКА.

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