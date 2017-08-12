Футболисты "Динамо" одержали волевую победу над "Анжи" в матче чемпионата России

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ТАСС, 12 августа. Московский футбольный клуб "Динамо" одержал победу над махачкалинским "Анжи" со счетом 3:1 в гостевом матче шестого тура чемпионата России.
В составе "Динамо" голы забили Фатос Бечирай (15-я минута) и Кирилл Панченко (34, 76 - с пенальти). У "Анжи" отличился Павел Яковлев (9).
В турнирной таблице "Динамо" набрало семь очков и поднялось на девятое место. У махачкалинской команды осталось три очка, она опустилась на 15-е место.
В следующем туре "Динамо" дома сыграет с "Уфой" 20 августа, "Анжи" днем ранее в гостях сыграет с казанским "Рубином".