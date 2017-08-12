Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ростов" разгромил "Уфу" и сравнялся с лидерами чемпионата России

Спорт
12 августа, 16:55 UTC+3 ТАСС

Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:1 в пользу ростовского клуба

Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики "Ростова"

Болельщики "Ростова"

© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 12 августа. "Ростов" разгромил "Уфу" со счетом 4:1 в гостевом матче шестого тура чемпионата России по футболу.

В составе "Ростова" отличились Александр Гацкан (57-я минута), Тимофей Калачев (65 - с пенальти, 66) и Миха Мевля (77). За "Уфы" забил Ондржей Ванек (55).

Калачев вышел на замену на 63-й минуте и забил первый гол уже через две минуты.

"Ростов" набрал 13 баллов и сравнялся по количеству набранных очков с лидерами чемпионата России санкт- петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом". У "Уфы" девять очков (седьмое место).

В следующем туре" Ростов" 20 августа дома сыграет против "Краснодара", в этот же день "Уфа" в гостях сыграет против московского "Динамо".

Смотрите также

"Ростов" победил московское "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

"Амкар" и "Уфа" сыграли вничью в матче пятого тура РФПЛ

Гол Дядюна принес "Ростову" победу над "Анжи" в матче чемпионата России

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист России Виктор Смирнов
2
В России начнут готовить военных летчиц
3
Меркель выступила против полного запрета на дизельные автомобили
4
Тулеев вернулся в Кемерово после постоперационной реабилитации в Москве
5
Очередь из фур на российско-литовской границе за сутки увеличилась до 252 машин
6
Главком ВКС России пообещал вернуть порядок в Сирию
7
Коллекция одежды "Военторга" про Сирию стала самой популярной у гостей АрМИ под Москвой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама