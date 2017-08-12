"Ростов" разгромил "Уфу" и сравнялся с лидерами чемпионата России

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ТАСС, 12 августа. "Ростов" разгромил "Уфу" со счетом 4:1 в гостевом матче шестого тура чемпионата России по футболу.
В составе "Ростова" отличились Александр Гацкан (57-я минута), Тимофей Калачев (65 - с пенальти, 66) и Миха Мевля (77). За "Уфы" забил Ондржей Ванек (55).
Калачев вышел на замену на 63-й минуте и забил первый гол уже через две минуты.
"Ростов" набрал 13 баллов и сравнялся по количеству набранных очков с лидерами чемпионата России санкт- петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом". У "Уфы" девять очков (седьмое место).
В следующем туре" Ростов" 20 августа дома сыграет против "Краснодара", в этот же день "Уфа" в гостях сыграет против московского "Динамо".