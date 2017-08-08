"Амкар" и "Уфа" сыграли вничью в матче пятого тура РФПЛ

ТАСС, 8 августа. Пермский "Амкар" сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в домашнем матче пятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

На 17-й минуте матча нападающий "Амкара" Дарко Бодул не смог реализовать пенальти.

"Уфа" сохранила четвертое место в турнирной таблице с девятью очками. "Амкар" занимает 16-е место с одним очком.

В следующем туре 12 августа "Уфа" примет "Ростов". 13 августа "Амкар" сыграет в гостях с "Краснодаром".