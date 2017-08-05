"Ахмат" потерпел первое поражение в сезоне РФПЛ, проиграв "Уфе"

ТАСС, 5 августа. "Уфа" одержала победу над грозненским "Ахматом" со счетом 3:2 в домашнем матче четвертого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

В составе уфимцев отличились Боян Йокич (80-я минута), Павел Аликин (84) и Дмитрий Сысуев (86). У "Ахмата" голы забили Лео Жаба (48) и Вилькер Анхель (90).

"Уфа" поднялась на четвертое место в турнирной таблице РФПЛ с восемью очками. "Ахмат" занимает третью строчку с девятью баллами.

Это поражение стало первым для "Ахмата" в нынешнем сезоне чемпионата России. Кроме того, до матча против "Уфы" грозненский клуб не пропускал мячей.

В следующем туре 10 августа "Ахмат" примет "Краснодар". "Уфа" 8 августа сыграет в гостях против пермского "Амкара".