"Ахмат" потерпел первое поражение в сезоне РФПЛ, проиграв "Уфе"

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ТАСС, 5 августа. "Уфа" одержала победу над грозненским "Ахматом" со счетом 3:2 в домашнем матче четвертого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
В составе уфимцев отличились Боян Йокич (80-я минута), Павел Аликин (84) и Дмитрий Сысуев (86). У "Ахмата" голы забили Лео Жаба (48) и Вилькер Анхель (90).
"Уфа" поднялась на четвертое место в турнирной таблице РФПЛ с восемью очками. "Ахмат" занимает третью строчку с девятью баллами.
Это поражение стало первым для "Ахмата" в нынешнем сезоне чемпионата России. Кроме того, до матча против "Уфы" грозненский клуб не пропускал мячей.
В следующем туре 10 августа "Ахмат" примет "Краснодар". "Уфа" 8 августа сыграет в гостях против пермского "Амкара".