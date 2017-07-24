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КДК РФС рассмотрит инцидент с появлением фаната "Спартака" на поле перед игрой с "Уфой"Спорт 24 июля, 10:23
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МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с появлением болельщика "Спартака" на поле стадиона "Нефтяник" перед началом матча чемпионата страны с "Уфой". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Встреча "Уфа" - "Спартак" состоялась в воскресенье в Уфе и завершилась безголевой ничьей 0:0.
"Перед началом матча "Уфа" - "Спартак" из гостевого сектора на поле выбежал болельщик, а также фанаты красно-белых сидели на ограждении гостевого сектора", - рассказал Григорьянц.
"По матчу "Ростов" - "Ахмат" (0:1): болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику. По игре ЦСКА - "Локомотив" (1:3): главные тренеры обоих клубов - Виктор Гончаренко и Юрий Семин соответственно - выходили за пределы технической зоны. "Зенит" - "Рубин" (2:1): болельщики хозяев бросали на поле посторонние предметы - бумажные ленты", - отметил глава КДК.
Заседание КДК РФС состоится в среду в Доме футбола в Москве.