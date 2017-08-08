РФС запретил "Тосно" и "Амкару" регистрировать новых игроков из-за долгов

ТАСС, 8 августа. Российский футбольный союз (РФС) за наличие просроченной задолженности вынес запрет на регистрацию новых игроков пермскому клубу "Амкар" и клубу "Тосно" из Ленинградской области. Об этом сообщает пресс- служба РФС.

Во вторник состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов. В рамках указанной процедуры оценке подлежали данные клубов по наличию или отсутствию просроченной задолженности по трансферам игроков, а также перед сотрудниками, внебюджетными фондами и налоговыми органами по состоянию на 30 июня 2017 года.

Помимо "Тосно" и "Амкара", РФС запретил регистрировать новых игроков следующим клубам: "Сибирь" (Новосибирск), "Шинник" (Ярославль), "Кубань" (Краснодар), "Авангард" (Курск), "Балтика" (Калининград), "Луч-Энергия" (Владивосток) и "Факел" (Воронеж).