РФС запретил "Тосно" и "Амкару" регистрировать новых игроков из-за долгов

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ТАСС, 8 августа. Российский футбольный союз (РФС) за наличие просроченной задолженности вынес запрет на регистрацию новых игроков пермскому клубу "Амкар" и клубу "Тосно" из Ленинградской области. Об этом сообщает пресс- служба РФС.
Во вторник состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов. В рамках указанной процедуры оценке подлежали данные клубов по наличию или отсутствию просроченной задолженности по трансферам игроков, а также перед сотрудниками, внебюджетными фондами и налоговыми органами по состоянию на 30 июня 2017 года.
Помимо "Тосно" и "Амкара", РФС запретил регистрировать новых игроков следующим клубам: "Сибирь" (Новосибирск), "Шинник" (Ярославль), "Кубань" (Краснодар), "Авангард" (Курск), "Балтика" (Калининград), "Луч-Энергия" (Владивосток) и "Факел" (Воронеж).